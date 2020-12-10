В Нидерландах взрываются польские магазины

Полиция Нидерландов расследует серию взрывов в супермаркетах польской сети «Бедронка». Всего за двое суток были разрушены три магазина в разных городах Нидерландов. Причём два из них принадлежат одному владельцу.

В одном случае магазин выгорел полностью, у двух других повреждён фасад. Все взрывы происходили ночью, поэтому пострадавших нет.

«Я не знаю, что происходит. Очень хотелось бы знать. Надеюсь, полиция скоро поймает виновных. Единственное, о чём я сейчас могу думать – о том, что вскоре всё это прояснится. Это очень тяжело. Началось вчера, сегодня опять, и даже хуже, чем вчера», – сообщил СМИ Мохамад Махмуд, хозяин магазина.

По данным нидерландских СМИ, магазины носят название польской сети супермаркетов, но их владельцы в Нидерландах – в основном выходцы из иракского Курдистана – в эту сеть не входят.

Правоохранительные органы пока никак не комментируют происходящее. Неясно даже, что именно вызвало взрывы, нет у следователей и явных свидетельств связи между тремя происшествиями.

Амстердам, Елена Васильева

Амстердам. Другие новости 09.12.20

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