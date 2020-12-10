Британцы, оставшиеся в пандемию без стоматологической помощи, сами рвали себе больные зубы

В Британии многие люди, страдающие от зубной боли, не получали регулярной стоматологической помощи или неотложной помощи во время пандемии. Некоторые отчаявшиеся дошли даже до того, что сами вырвали зубы дома. Healthwatch England предупредил об опасной тенденции недоступности стоматологов.

Сорокадвухлетний Крис Сэвидж из Портсмута выпил восемь бутылок пива, взял щипцы и вырвал два зуба в спальне, которые несколько дней болели невообразимо. Один мужчина из Дербишира не наблюдал за своим умственно отсталым сыном, который вырвал больной зуб. И Сэвидж, и отец пострадавшего ребенка искали стоматолога, который бы им помог, но тщетно.

Отчет Healthwatch England, обращающий внимание на проблемы в Великобритании, сообщает о нескольких таких случаях. «Люди, которым было трудно получить доступ к стоматологическим процедурам во время пандемии, часто испытывали дискомфорт, беспокойство, обострение своих проблем или что-то еще хуже», – говорится в отчете.

Некоторые «самоучки-стоматологи» поделились своим опытом с британскими СМИ.

К примеру, Билли Тейлор пытался попасть к дантисту в апреле. Боль была настолько сильной, что он позвонил в службу экстренной помощи. Там ему сообщили, что если у него нет проблем с дыханием, они не придут. Поэтому Тейлор выпил несколько рюмок виски, перевязал зуб проволокой и вытащил его плоскогубцами. Боль, якобы, исчезла практически сразу, но он никому не рекомендовал бы подобную процедуру повторять.

Деброй Паррингтон из Уорройтона описал Sun, как вылечил болезненный абсцесс во рту. «Я нагрел булавку на плите и проткнул нарыв», – рассказал он.

Пол Каттинг с острова Канви сначала налил своей жене несколько рюмок рома, а затем выдрал ей зуб. «Я был шокирован тем, что сделал все с первого раза. Ее лицо было опухшим, но через несколько часов отек спал», – рассказал Каттинг.

Healthwatch England сообщает, что летом количество жалоб на доступность стоматологической помощи увеличилось на 452 процента. «Еще до пандемии люди говорили нам о проблеме доступности, но в начале лета она стала быстро расти», – сказал сэр Роберт Фрэнсис.

Британская стоматологическая ассоциация (BDA) заявляет, что с марта по конец августа в Англии было выполнено на 14,5 миллиона стоматологических процедур меньше, чем в предыдущий период. В соответствии с текущими мерами по борьбе с коронавирусом, 7 из 10 стоматологических клиник могут обслуживать менее половины пациентов с их нормальной трудоспособностью, сообщает BDA.

«Во время изоляции для многих людей стоматологическая помощь перестала существовать. Система, которая уже находилась в кризисе, оказалась еще ближе к своему концу», – мрачно сказал председатель BDA Эдди Крауч.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 10.12.20

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