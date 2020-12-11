Германия вышла на пики летальности и заражаемости ковидом

Институт Роберта Коха (RKI) сообщил в пятницу, в Германии в прошлые сутки зафиксирован самый высокий ежедневный прирост инфицированных короавирусом. Речь идет о 29 875 человек, инфицированны SARS-CoV-2. Еще 598с подтвержденным диагнозом умерли за минувшие сутки – это тоже рекорд для страны по количеству летальны исходов. Всего с момента начала эпидемии коронавирусная инфекция в Германии была диагностирована у более чем 1,27 миллиона человек. 20 970 инфицированных умерли.

Негативная динамика по распространению вируса наблюдается в Германии всю неделю. Уже в среду рост числа новых случаев стал рекордным и составил 23 679. Во вторник за день умерло 590 инфицированных. Индекс заражаемости в четверг достиг уровня в 1,03.

Рестораны, кинотеатры и театры в Германии закрыты до 10 января, но школы и детские сады остаются открытыми.

Со среды в Баварии действует чрезвычайное положение, которое сопровождается ограничениями на передвижение и ночным комендантским часом. С понедельника более жесткие ограничения будут действовать и в Саксонии, где эпидемическая ситуация является наихудшей из всех шестнадцати федеральных земель.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 10.12.20

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