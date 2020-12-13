Во Франции на акциях протеста снова были стычки с полицией и задержания

Во многих крупных городах Франции вновь состоялись манифестации против законопроекта «О глобальной безопасности», который находится на рассмотрении парламента страны. Как сообщает «Евроньюс», в Париже демонстрация проходила мирно, но затем группы хулиганов начали забрасывать стражей порядка бутылками, кидать в них петарды и шумовые гранаты. На это полиция ответила водометами и применила слезоточивый газ. Задержаны около 150 человек. По словам министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена, в беспорядках принимали участие радикально настроенные активисты неформального движения Black Block.

Возмущение общественности, журналистов и правозащитников вызвала статья законопроекта, предусматривающая крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете. Фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии. Критики этого документа утверждают, что он посягает на свободу слова и свободу собраний.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 11.12.20

В Лондоне автомобиль наехал на пешеходов, есть раненые. / Экс-глава МВД Италии Маттео Сальвинии идет под суд. / Португальцы возмущены требованию Швейцарии о самоизоляции для всех прибывающих из стран с высоким уровнем заражений коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»