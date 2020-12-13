Великобритания и ЕС решили предпринять ещё одну попытку договориться о Брексите без скандалов

Вопреки планам сделать торговые переговоры на этой неделе последними, Великобритания и ЕС договорились об их продлении.

Как сообщает BBC, об этом говорится в совместном заявлении британского премьера Бориса Джонсона и президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В заявлении разъясняется, что хотя последний раунд переговоров принес неутешительные результаты, «на данный момент взята ответственность за дополнительную милю».

Очередной раунд переговоров, дата которого еще не объявлена, должен дать ответ, «можно ли договориться даже на этом позднем этапе».

В случае, если Британия и ЕС не договорятся, с 1 января 2021 года торговля пойдет по нормам ВТО с соответствующими тарифами. Камень преткновения в переговорах – рыбные квоты.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 13.12.20

Во Франции на акциях протеста снова были стычки с полицией и задержания. / В Лондоне автомобиль наехал на пешеходов, есть раненые. / Экс-глава МВД Италии Маттео Сальвинии идет под суд. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»