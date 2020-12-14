Бокал красного вина снижает чувство голода и уровень сахара в крови

Бокал красного вина во время приёма пищи снижает чувство голода и уровень сахара в крови. Об этом свидетельствует исследование учёных из Линчёпингского университета.

В ходе исследования 14 студентов-медиков ели высококалорийную пищу, состоящую из биг мака и шоколадного печенья, и всё это запивали стаканом красного вина.

У всех студентов обнаружили более низкий уровень сахара в крови по сравнению с теми студентами, кому предлагали пить безалкогольное вино. Такая же тенденция проявлялась и в отношении гормона голода грелина, сообщает портал «Новости Швеции».

«Это исследование показывает необходимость контроля потребления алкоголя во время еды, особенно если у вас диабет и очень низкий уровень сахара в крови», – говорит Фредрик Нистрём (на фото), профессор и главный врач Линчёпингского университета.

В исследовании также изучалось влияние никотина на уровень сахара в крови и на чувство голода.

«Нам очень хотелось проверить влияние снюса, который так популярен в Швеции. Я хотел посмотреть, что происходит с гормонами, кровяным давлением и обменом веществ. Но я немного разочарован тем, что мы не смогли найти абсолютно ничего положительного в снюсе», – заявил Фредрик Нистрём.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 14.12.20

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