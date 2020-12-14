Пожилым шведам отказали в экстренной медпомощи на дому

Ещё в начале пандемии медицинскими работниками юга Швеции было принято решение не оказывать медицинскую помощь пожилым людям, проживающим у себя дома, а ограничиться только паллиативной помощью. Ни пациенты, ни их родственники не были проинформированы о таком решении, сообщает портал «Новости Швеции».

Сам врач, принявший скандальное решение, сообщил, что оно касается 180 человек. Один из них – 89-летний мужчина, родственники которого нашли дома документ со следующей инструкцией: «При остановке сердца запрещена сердечно-легочная реанимация. Никакой интенсивной терапии или аппарата искусственной вентиляции лёгких. Никакой помощи при инсульте или сердечном приступе. Только паллиативная помощь на дому».

В интервью шведским СМИ доктор защищает своё решение тем, что оно было принято в острой фазе пандемии: «Я понимаю, что многие критикуют нас за то, что мы не проинформировали родственников и пациентов. Очень жаль. Я извиняюсь за это. Мы не успели всех обзвонить и со всеми встретиться. Это было очень напряжённое время, когда нам нужно было принять как можно большее количество людей».

Ян Блекерт, главный врач первичной медико-санитарной помощи региона Сконе, говорит, что такое решение врача противоречит этическим принципам.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 14.12.20

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