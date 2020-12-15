Норвежцы возмутились новости о том, что в Рождество их оставят без любимой телесказки

Сказка «Три орешка для Золушки» очень любима в Европе и традиционно связана с рождественскими праздниками. Норвежскому телеканалу NRK пришлось опровергнуть статью сатирического сайта Nyhetshjulet, в которой говорилось, что в этом году сказка не будет транслироваться по телевидению из-за аллергии на орехи.

«NRK зафиксировал волну жалоб от аллергиков, которые чувствуют себя обиженными на сказку», – сообщил сатирический портал Nyhetshjulet, статью прочитали более 80 000 человек. Телеканалу NRK пришлось опровергнуть этот слух из-за возмущения зрителей.

Журналист и один из продюсеров станции «Видар Эйдхаммер» опубликовал в своем Facebook комментарий, в котором сообщили о важности проверки информации.

Традиционную рождественскую сказку «Три орешка для Золушки» увидят зрители не только в Норвегии, но и в Чехии и Германии. Показывать ее будут разные телеканалы вплоть до 6 января, сообщает чешский портал новостей novinky.cz.

Осло, Елена Васильева

Осло. Другие новости 14.12.20

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