Германия давит на ЕС в попытке ускорить лицензирование вакцины от коронавируса

Службы канцлера Ангелы Меркель и немецкий минздрав оказывают давление на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Европейский союз, чтобы вакцина из американских лабораторий Pfizer и немецкого BionNTech была одобрена к 23 декабря, а не к 29 декабря, как сейчас запланировано. Об этом сообщает немецкая ежедневная газета Bild от 15 декабря.

Газета цитирует источники, близкие к правительству Германии. Эта информация подтверждает признаки нетерпения, уже отправленные в воскресенье министром здравоохранения Германии Йенсом Спаном. «Все данные BioNTech доступны, Великобритания и США уже дали свое согласие. Обзор данных и одобрение EAJ должны быть проведены как можно скорее», – сказал он. – На карту поставлена ​​уверенность в способности Европейского Союза действовать».

Тем временем другие страны, такие как Канада, Сингапур и Бахрейн, также уже начали свои кампании по вакцинации препаратом Pfizer/BionNTech.

Раздражение в Берлине усиливается, поскольку вакцина была разработана национальной компанией BioNTech, а Германия сильно пострадала от второй волны пандемии. Правительство решило ввести частичную изоляцию населения со среды и, первоначально, до 10 января.

Европейское агентство по лекарственным средствам, базирующееся в Нидерландах, в настоящее время рассматривает вопрос о выдаче разрешений на несколько вакцин против Covid-19. На прошлой неделе она стала целью кибератаки, в ходе которой были взломаны документы, связанные с Pfizer и BioNTech, сообщает газета «Фигаро».

Берлин, Александра Столицына

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