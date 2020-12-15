Защита рта и носа снижает риск заражения коронавирусом почти вдвое – в среднем на 45 процентов. Таковы результаты исследования немецких экономистов, изучавших разное развитие болезни в нескольких городах Германии.

«Это 55 вместо сотни новых зараженных. И даже более ясно скажу: вместо 20 тысяч заражений в день у нас было бы около 38 тысяч, если бы мы не носили маски», – сказал экономист Клаус Вельде, один из авторов исследования, опубликованного в журнале PNAS.

Вельде и трое других экономистов изучили подход города Йены и сравнили его с данными из Трира, Дармштадта, Ростока и Клоппенбурга. В Йене маски были введены на три недели раньше, чем в других городах. Все пять городов имели схожие черты (плотность населения, средний возраст, доля пожилых людей), но в Йене было гораздо меньше случаев заражения, чем у остальных.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 15.12.20

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