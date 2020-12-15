Комендантский час, закрытые рестораны – рождественская Европа ужесточает меры по борьбе с ковидом

Число коронавирусных инфекций в Европе растет и после кратковременного ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса гайки снова начинают закручивать. Переезды запрещены, школы закрыты, покупки ограничены, услуги не оказываются – зимние каникулы в Европе в этом году будут намного тише, скучнее и грустнее. Портал novinky.cz обобщил предпринятые разными странами ЕС ограничения.

Словакия

С 21 декабря большинство магазинов закроется как минимум на три недели. Магазины, предлагающие товары первой необходимости, останутся открытыми. С 11 декабря рестораны не могут подавать еду, торгуют только на вынос. Клиентам отелей и горнолыжных курортов предстоит представить отрицательный тест на ковид.

Венгрия

На территории страны действует только комендантский час с 20:00 до 05:00. Все остальное время магазины и сфера услуг работают, перед праздниками правительство отменило время, отведенное пенсионерам на покупки.

Австрия

На прошлой неделе (7 декабря) Австрия спустя больше, чем три недели, открыла магазины, парикмахерские, салоны красоты и музеи. Однако необходимо соблюдать правила гигиены, и каждому клиенту может быть предоставлено десять квадратных метров. Однако рестораны и бары закрыты, по крайней мере, до 6 января. Склоны открыты с Рождества, но отели остаются закрытыми. Кроме того, с 19 декабря по 10 января все люди, прибывающие из районов повышенного риска за рубежом, будут помещены на десятидневный карантин.

Словения

Со вторника по 23 декабря снова откроются парикмахерские, салоны красоты, флористы, химчистки и автомойки, заработает общественный транспорт. В четырех регионах с наилучшей эпидемиологической ситуацией также откроются магазины одежды, обуви и спортивного инвентаря или автосалоны.

Швейцария

В стране ограничены часы работы магазинов, ресторанов, баров и культурных заведений. С субботы 12 декабря все они должны закрываться уже в 19:00, за исключением гастрономических заведений – некоторые должны быть закрыты по воскресеньям и в праздничные дни. Склоны и подъемники остаются открытыми. Правила встреч с людьми еще не изменились: в помещениях разрешено встречаться не более десяти человек, рекомендуется, чтобы они были членами не более чем двух семей. Во время занятий спортом может встречаться группа до пяти человек. Действующие правила действуют до 22 января.

Польша

Запрещено собирать более пяти человек, в том числе на свадьбу или похороны. Все дети школьного возраста учатся на дистанте. закрыты кинотеатры, музеи и галереи, а также рестораны и спортивные центры. Министр здравоохранения хочет, чтобы ограничительные меры оставались в силе как минимум до 17 января.

Германия

С 16 декабря по 10 января в стране значительно ужесточат противоэпидемические меры. В это время будут закрыты магазины, кроме тех, которые продают необходимый ассортимент. Продуктовые магазины, аптеки, аптеки, оптики, заправочные станции, а также рынки, гаражи, заправочные станции, банки, почтовые отделения и газетные киоски могут оставаться открытыми. Напротив, парикмахерские и салоны красоты, массажные и тату-салоны придется закрыть. Школы будут закрыты в течение трех с половиной недель, и люди должны будут больше работать из дома.

Запрет сбора объявляется в канун Нового года. Кроме того, федеральное правительство согласовало с региональными властями, что продажа фейерверков перед Новым годом будет в принципе запрещена. Продажа алкоголя в общественных местах будет запрещена с 16 декабря по 10 января.

Премьер-министр Баварии Маркус Сёдер объявил строгий ночной комендантский час для всей Баварии с 21:00 до 05:00.

Италия

В регионах, вошедших в желтую зону, рестораны, кафе и бары открылись более чем через месяц локдауна. Однако горнолыжные курорты остаются закрытыми до 7 января. В праздничные дни вводятся ограничения на передвижение. Итальянцам будет разрешено путешествовать между регионами с 20 декабря только в экстренных случаях.

Майорка

Популярный остров Майорка тоже вводит более строгие меры по борьбе с коронавирусом. Приехать на остров смогут только те, у кого тест на коронавирус отрицательный и сделан не позднее последних 72 чаов. Детям до шести лет тест делать не нужно. В закрытом помещении нельзя собраться больше шести человеки они должны быть членами двух семей.

Ресторанам не разрешается обслуживать гостей в помещении, но они могут занимать 75 процентов открытых пространств, пишет Mallorca Zeitung. В более крупных магазинах только 30% покупателей должны иметь возможность совершать покупки одновременно; в более мелких магазинах может находиться половина покупателей. Театры и кинотеатры, а также церкви могут оставаться открытыми, но с меньшим количеством посетителей.

Ночной комендантский час действует с 22.00 до 06.00. Он продлится до 28 декабря.

Испания

В Испании внедрена модель, аналогичная Германии: ограничительные меры принимаются отдельными регионами. Тем не менее, правительство принимает меры, которые в регионах могут ужесточить по мере необходимости.

В настоящее время с 23 декабря по 6 января возможность путешествовать между регионами сохраняется, при этом в рождественских праздниках могут принимать участие не более 10 человек.

Минздрав будет контролировать введение первых вакцин, которые фармацевтическая компания Pfizer должна доставить в страну 4 января.

Нидерланды

Местное правительство решило ужесточить меры сдерживания с 15 декабря до 19 января, заявил в понедельник премьер-министр Марк Рютте. «Нидерланды будут закрыты на пять недель», – сказал он. Рестораны, бары и кафе будут закрыты. Впервые после пандемии закрываются магазины, парикмахерские, фитнес-залы и бассейны. Музеи, кинотеатры и театры – работать не будут. Люди могут встречаться только с двумя другими людьми в день, а во время рождественских каникул – только с тремя. Все школы и детские сады будут закрыты со среды. Голландцам не рекомендуется выезжать за границу до середины марта.

Бельгия

Федеральный комендантский час действует с 00:00 до 05:00, за исключением Брюсселя и Валлонии, где более продолжительный комендантский час действует с 22:00 до 06:00. Четыре человека могут выйти на улицу при условии, что все они будут постоянно двигаться.

Встречи частного или семейного характера ограничиваются максимум одним человеком. Одинокие люди в исключительных случаях могут пригласить двух человек вместо одного, особенно в праздничные вечера 24 и 25 декабря. Магазины открыты, но делать покупки нужно быстро, и разрешается только один человек на 10 квадратных метров. Парикмахерские и массажные услуги закрыты. Рестораны и кафе закрыты до 1 февраля.

Париж, Елена Васильева

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