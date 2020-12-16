Украденное Рождество: Лондон вернулся к строгим ограничениям из-за роста заболеваемости Covid-19

С полуночи по местному времени Лондон перешел на самый высокий уровень антикоронавирусных ограничений, нанеся еще один удар по местным жителям и экономике в канун Рождества. В британской столице закрываются театры, пабы и рестораны, будет разрешено только продавать и потреблять еду на вынос.

Со среды, 16 декабря, жители не смогут общаться дома ни с кем, кроме членов своей семьи, но смогут встречаться на улице группами до шести человек.

Основные магазины и парикмахерские по-прежнему могут оставаться открытыми, как и школы, развлекательные заведения – закрываются. Во время праздников правительство хотело бы смягчить меры на пять дней, разрешив поездки и встречи для членов не более чем трех семей, но эксперты настаивают, что этого делать не нужно. «Мы считаем, что правительство вот-вот совершит еще одну серьезную ошибку, которая будет стоить многих жизней», – написали BMJ и HSJ, ведущие медицинские журналы в совместной редакционной статье.

Жителям Лондона также следует избегать поездок за пределы своего района проживания и вообще, по возможности, сокращать количество каких-либо поездок.

Лондон, Александра Столицына

Лондон. Другие новости 16.12.20

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