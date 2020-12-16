Мэрия Парижа получила штраф за слишком большое число женщин в руководстве

Министерство государственной службы Франции оштрафовала мэрию Парижа на 90 тыс. евро за назначение слишком большого числа женщин на руководящие должности. Парижские власти обвинили в нарушении правил гендерного паритета. Мэр Парижа Анна Идальго возмутилась этим решением, назвав его абсурдным, сообщает издание Lequotidien.lu. Градоначальница призналась, что «почувствовала радость», узнав о штрафе для французской столицы.

По ее словам, в целом в руководстве города 11 женщин и только 5 мужчин. Таким образом, 69% ведущих постов в мэрии в настоящее время занимают женщины, тогда как соотношение мужчин и женщин при назначении на должности, согласно законадательству, должно составлять как минимум 60% на 40%, а лучше всего – поровну, отмечает Le Monde.

Парижская мэрия внезапно стала слишком феминистской, насмехнулась Анна Идальго. «Что замечательно в бюрократии, так это то, что она ничего не знает о проницательности и поэтому осмеливается на все», – заметила мэр. «Этот штраф явно абсурден, несправедлив, безответственен, опасен», – продолжила она, добавив, что будет и дальше «решительно и энергично» продвигать женщин по службе, поскольку по всей Франции отставание слишком велико. Чтобы «достичь паритета, мы должны ускорить темп и обеспечить, чтобы на должностях было больше женщин, чем мужчин», – резюмировала она.

Париж, Наталья Петрова

Париж. Другие новости 15.12.20

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