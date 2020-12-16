Неадекватный уход и неадекватные действия правительства – причина массовой гибели людей в домах престарелых в Швеции

Неадекватный уход за пожилыми людьми и неадекватные действия правительства привели к гибели большого числа людей в домах престарелых в Швеции во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в первом отчете независимой комиссии по первой волне пандемии, созданной властями Швецией для оценки своей стратегии борьбы с заболеванием. Почти половина из приблизительно 7700 шведских жертв являются клиентами домов престарелых. Премьер-министр также признал ошибки власти.

«Я не думаю, что большинство профессионалов видели перед собой такую ​​волну (болезни), они говорили, скорее, об отдельных пожарах», – сообщил премьер-министр Стефан Лёфвен, кабинет которого поддержал действия главного эпидемиолога Андерса Тегнелла, который наставал на формировании коллективного иммунитета. Но этого не произошло.

Как сообщает Reuters, в рамках своей стратегии по борьбе с Сovid-19 шведы пытались избежать локдауна, и их подход отличается от подхода большинства других стран мира. Шведские власти ввели несколько ограничений – закрыли школы и рестораны, а также призвали людей сократить контакты и соблюдать меры гигиены.

Когда правительство ввело эту тактику весной в действие, оно в основном связывало ее с защитой пожилых людей от коронавируса нового типа. Но количество смертей, особенно в домах престарелых, стало расти.

По данным Reuters, комиссия указала на то, что в уходе за престарелыми часто принимал участие недостаточно образованный персонал, плохо сказалась и нехватка медсестер и врачей. «Правительству следовало предпринять шаги для обеспечения того, чтобы сектор ухода за престарелыми был лучше оборудован для лучшего реагирования на пандемию», – сообщил глава комиссии Матс Мелин. По его мнению, правительство «несет полную ответственность, в том числе и за действия предыдущих правительств».

Премьер-министр Лёвен признал, что страна не смогла защитить пожилых людей. Он также отметил, что ответственность за состояние ухода за пожилыми людьми лежит на региональных властях, а не на центральном правительстве.

В Швеции с населением 10 миллионов человек с начала пандемии зарегистрировано 341 029 случаев коронавируса. Умерли 7667 инфицированных, что значительно больше, чем в соседних Норвегии, Дании или Финляндии. Например, в Норвегии, в которой проживает пять миллионов человек, на сегодняшний день зарегистрировано менее 400 смертей.

Москва, Александра Столицына

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