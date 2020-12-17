В Швеции делали ставки на то, сколько людей умрет от коронавируса

Сотрудники отделения Шведского агентства социального страхования в городе Евле делали ставки на то, сколько каждый день людей умрёт в стране от коронавируса. Победитель соревнования забирал все деньги коллег-неудачников.

Во время перерыва на обед в офисе Шведского агентства социального страхования (Försäkringskassan) в Евле группа сотрудников собиралась перед телевизором, чтобы сделать ставки на то, сколько новых смертей будет зарегистрировано в стране из-за COVID-19, сообщает портал «Новости Швеции».

«Исходя из зарегистрированного Агентством общественного здравоохранения Швеции количеству смертей, «победителю» выплачивались деньги», – сообщил корреспондентам анонимный информатор.

Региональный менеджер Ева Алнер Лильедаль узнала обо всём в начале декабря и немедленно созвала собрание коллектива.

«Это ужасно. Это совершенно неприемлемо. Руководитель подразделения знал о пари, но предпочёл не вмешиваться. У нас состоялись серьёзные разговоры. В остальном я не буду вдаваться в подробности, это кадровый вопрос», – говорит она.

По её словам, азартных игроков ожидает многомесячный тренинг по ценностям для госслужащих.

Ева Алнер Лильедаль сообщила, что сотрудники осознали серьёзность случившегося и раскаялись.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 17.12.20

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