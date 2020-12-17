Германия может начать вакцинацию от ковида с 27 декабря

Германия может начать получать вакцину Covid-19, разработанную Pfizer и BioNTech, к 27 декабря 2020 года. Произойдет это при условии, что на ее использование дадут разрешение регулирующие органы ЕС.

«Министр здравоохранения Йенс Спан проинформировал конференцию министров здравоохранения об ожидаемом одобрении и поставке вакцины от BioNTech», – говорится в заявлении властей Берлина. – Это означает, что 27 декабря начнется вакцинация против нового коронавируса Sars-COV-2».

Пожилые люди в домах престарелых будут одной из первых уязвимых групп, которые встанут в очередь на вакцинацию.

В Германии недавно наблюдался всплеск инфекций, госпитализаций и смертей от Covid-19. В четверг центр по контролю за заболеваниями страны сообщил о 26 923 новых случаях заболевания и 698 случаях смерти, уточняет CNN.

Напомним, что европейской комиссии Урсула фон де Ляйен настаивает на том, что вакцинация от ковида должна начаться во всех странах Евросоюза одновременно, чтобы показать сплоченность членов ЕС.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 17.12.20

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