Президент Франции перешел на дистант из-за заражения коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон получил положительный тест на коронавирус. Об этом в четверг утром сообдила пресс-служба главы Пятой республики.

«В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, президент республики будет изолирован на 7 дней. Он будет продолжать работать и обеспечивать свою деятельность удаленно», – сказано в сообщении, которое цитирует газета «Фигаро». При этом у главы государства уже появились «первые симптомы», сообщает издание.

Премьер-министр Жан Кастекс, который контактировал с Эммануэлем Макроном, также изолирован от общества. Он не пойдет в Сенат в этот четверг, где он должен был представить правительственную стратегию вакцинации на следующий день после своего выступления перед депутатами. «Его график будет скорректирован, чтобы он мог работать удаленно в течение следующих семи дней. В качестве меры предосторожности сегодня утром (в четверг) был проведен тест ПЦР, результаты ожидаются в ближайшее время», – пояснили в пресс-службе Елисейского дворца.

Ранее на этой неделе окружение президента заверило Le Figaro, что Макрон сдавал анализы несколько раз с начала эпидемии и что ему еще ни разу не поставили положительный диагноз. Его жена, первая леди Бриджит Макрон, уже несколько месяцев назад была «контактным лицом», но президентская чета до сегодняшнего дня успешно избегала болезни.

Все члены правительства, которые участвовали в заседании Совета министров и Совета обороны в среду, получили сообщение из Елисейского дворца, в котором говорилось, что они «не являются контактными лицами» из-за расстояния, масок и социального дистанцирования, сообщает CNews.

Париж, Александра Столицына

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