Сталина и Готвальда лишили почетного гражданства Братиславы

Городской совет Братиславы отменил почетное гражданство словацкой столицы для Иосифа Сталина и Клемента Готвальда. Напротив, Папа Иоанн Павел II получил почетное гражданство посмертно.

По мнению руководства словацкой столицы, жизни и поступки Сталина и Готвальда несовместимы с предоставлением почетного гражданства. Сталин получил почетное гражданство в 1946 году, а Готвальд – в 1948 году.

В предложении предоставить почетное гражданство Иоанну Павлу II утверждается, что он внес значительный вклад в мир и дружбу между народами, обогатил человеческие знания и внес вклад в развитие Словакии и Братиславы во вновь свободной и объединенной Европе. «Предоставление почетного гражданства – это признание его исключительных отношений со Словакией и Братиславой», – говорится в предложении. Папа Иоанн Павел II он был в Словакии трижды и каждый раз был в Братиславе.

Словацкая столица издает указ о предоставлении почетного гражданства, который подписывает мэр Братиславы. В 2014 году почетное гражданство Братиславы получил, например, певец Карел Готт. Тогда советники словацкой столицы назвали Готта самым важным певцом в истории чехословацкой поп-музыки, сообщает портал новостей novinky.cz.

Братислава, Елена Васильева

Братислава. Другие новости 18.12.20

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