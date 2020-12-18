Министр обороны Швеции рассказал, с чего начнется война с Россией

Вооружённые силы Швеции должны быть подготовлены к ведению боевых действий на шведской территории. Во вторник Риксдаг (шведский парламент) принял историческое увеличение оборонного бюджета страны, который вырастет на 40 процентов до 2025 года.

«Мы предполагаем, что ситуация с политикой безопасности продолжит ухудшаться. Для этого в стране приняли новый увеличенный бюджет. Цель в том, чтобы этого не произошло. Но мы должны спланировать нашу защиту так, чтобы быть к этому готовыми», – заявил министр обороны Швеции Питер Хультквист.

Это означает, что давняя формула, согласно которой нападение на Швецию «маловероятно», больше не применяется. Вместо этого Риксдаг и правительство заявляют, что «нельзя исключать вооруженное нападение на Швецию», сообщает портал «новости Швеции».

Решение правительства не указывает на потенциального врага. Но на практике речь идёт о России, отмечают журналисты.

«Понятно, что то, что делает Россия (аннексия Грузии, Украины и кибератаки на другие страны), стало для нас основанием для изменения нашей политики в области обороны и безопасности. Я не хотел бы указывать на нашего потенциального врага прямо сейчас. Но у нас должен быть реалистичный сценарий», – заявляет Питер Хультквист.

Правительство Швеции готовится к сценарию всеобъемлющего нападения на Швецию. Предполагается, что врагом будет использовано всё: от баллистических ракет до атак на информационную систему, от создания хаоса до подавления воли к сопротивлению. По сценарию правительства, некоторые части шведской территории могут пострадать от ожесточенных боевых действий.

Многие в Швеции до сих пор задаются вопросом, почему Швеция подвергнется нападению со стороны России.

«Например, чтобы взять под контроль остров Готланд. Если кто-то установит там ракеты дальнего действия, то у него будет совершенно другой диапазон влияния на страны Балтии, на Аландские острова, Финляндию и континентальную Швецию. Получается совершенно другой контроль над Балтийским морем... С юга Швеции можно контролировать выходы к Балтийскому морю, а с Лапландии – транспортные пути Атлантического океана», – объясняет политику России министр обороны Питер Хультквист.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 18.12.20

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