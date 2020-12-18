Финская сауна по решению ЮНЕСКО стала культурным наследием

Финская сауна внесена организацией ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Yle.

Это первая финская традиция, которая отмечена отделом ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Теперь Финляндия будет отвечать за сохранение банной традиции. В особом сохранении, правда, финская сауна не нуждается: по оценкам, в стране насчитывается 3,2 миллиона саун на 5,5 миллионов жителей.

«Сауна – это неотъемлемая часть будней и праздников, в целом образа жизни финнов, которая поддерживает их здоровье и благополучие. Сауна подчеркивает равноправие и взаимоуважение людей», – сказала министр культуры и образования Анника Саарикко.

Список нематериального культурного наследия был создан в 2008 году.

Хельсинки, Елена Васильева

Хельсинки. Другие новости 18.12.20

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