Макрон рассказал, как болеет коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон, после того как у него диагностировали COVID-19, находится на самоизоляции в своей загородной резиденции Лантерн в Версале. Глава республики записал видеообращение, в котором рассказал соотечественникам о своем самочувствии и работе на удаленке. Видео опубликовано в официальном твиттер-аккаунте Макрона, сообщает «Евроньюс».

Эммануэль Макрон, президент Франции: «Я буду сообщать вам каждый день о том, как развивается болезнь, вызванная этим вирусом. Нет оснований полагать, что мое самочувствие ухудшится, но я нахожусь под медицинским наблюдением и буду говорить с вами открыто. Что касается всего остального, я, конечно же, продолжу работать, вести повседневные дела вместе с премьер-министром, правительством, моими командами. Рабочий процесс из-за вируса несколько замедлился». Макрон отметил, что занимается главными внутри- и внешнеполитическими досье – от борьбы с пандемией до «брексита».

Париж, Александра Столицына

Париж. Другие новости 19.12.20

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