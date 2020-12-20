Англию закрыли на карантин из-за нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса, обнаруженный на юге Англии, может распространяться быстрее других. Так считают эксперты британского правительства во главе с главным советником по здравоохранению Крисом Уитти. Оценив степень угрозы, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о наивысшей степени противоэпидемических ограничений для этой области, включая восток Англии, а также Лондон. Новые ограничения вступают в силу в воскресенье, 20 декабря, и продлятся не менее двух недель с последующим пересмотром 30 декабря.

По словам премьера, новые ограничения соответствуют ограничениям, введенным в ноябре. Не считающиеся базовыми магазины право на работу потеряли. Закрыты также спортивные площадки. Люди должны работать из дома, передвигаться между районами запрещено, сфера услуг работу продолжает.

Запланированное ослабление правил на Рождество было отменено на большей части юго-востока Англии и ограничено для остальной части страны, констатирует BBC.

На сегодняшний день в Англии наблюдается резкий рост ежедневного количества новых подтвержденных инфекций, и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок несколько дней назад связал происходящее с новым вариантом коронавируса, мутацией под названием N501. Он также отметил в своем выступлении в парламенте, что нет никаких указаний на то, что мутировавший вирус вызовет более серьезные случаи заболевания COVID-19 или что разработанные против ковида вакцины не будут работать.

Однако британские СМИ сообщили, что за кадром возникли опасения по поводу нового штаммма. «В связи с быстрым распространением нового варианта вируса, данными предварительного моделирования и быстро растущей заболеваемостью на Юго-Востоке, Консультативная группа по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам (NERVTAG) считает, что новый штамм может распространяться быстрее», – говорится в заявлении советника по здравоохранению Уитти.

Он и его коллеги продолжают анализировать ситуацию, но, по его словам, для жителей как никогда важно придерживаться принципов борьбы с COVID-19.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 19.12.20

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