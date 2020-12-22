Вакцина Pfizer / BioNTech против Covid-19 получила разрешение на использование от Европейской комиссии

Европейская комиссия выдала разрешение на использование вакцины Pfizer / BioNTech против Covid-19. Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, назвала происходящее «важной главой» в борьбе ЕС с коронавирусной инфекцией.

Разрешение было получено после того, как ранее в понедельник Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) предоставило вакцине Pfizer / BioNTech условное маркетинговое разрешение, давая зеленый свет на распространение препарата.

Урсула фон дер Лейен отметила на брифинге: «Европейское агентство по лекарственным средствам тщательно оценило эту вакцину и пришло к выводу, что она безопасна и эффективна против Covid-19».

«Как мы и обещали, эта вакцина будет доступна для всех стран ЕС одновременно и на одинаковых условиях», – добавила она. – Первые партии этой вакцины будут отправлены с производственной площадки Pfizer здесь, в Бельгии, в ближайшие дни. Я всегда во время пандемии говорила, что мы вместе. Таким образом, вакцинация может начаться одновременново всех странах ЕС 27, 28 и 29 декабря».

«Это наша первая вакцина, и вскоре будут одобрены другие вакцины, если они окажутся безопасными и эффективными. Следующее заключение по второй вакцине производства Moderna ожидается 6 января», – добавила глава Европейской комиссии.

Брюссель, Елена Васильева

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