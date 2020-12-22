Швеция не изменила своей стратегии по борьбе с коронавирусом – премьер страны

Швеция не изменила своей стратегии по борьбе с коронавирусом, несмотря на ужесточение рекомендаций и ограничений перед лицом все более тяжелых потерь второй волны, заявил во вторник ее премьер-министр.

«Я понимаю, что у нас возникает соблазн спросить себя: изменилась ли стратегия? Нет, это точно такая же стратегия: постарайтесь максимально ограничить распространение инфекции», – сообщил премьер-министр Стефан Лёвен в интервью общественному телевидению SVT. «Но очевидно, что в зависимости от ситуации мы также можем вносить изменения», – добавил он.

В отличие от мер, широко применяемых в других странах Европы, Швеция придерживается иной стратегии, основанной в основном на рекомендациях, без сдерживания и почти без принудительных мер. Но, столкнувшись с ростом числа заболевших и смертей после этой осени, правительство ужесточило свой тон в середине ноября, в частности, ограничив публичные мероприятия максимум для восьми человек, напоминает газета «Фигаро».

В понедельник Швеция также впервые закрыла свою границу с Соединенным Королевством и Данией, чтобы избежать передачи инфекции, связанной с трансграничными покупками. В стране, потерявшей более 2000 человек в связи с заболеваемостью ковидом, начали ограничивать количество посетителей в магазинах и спортивных залах. В ресторанах разрешили рассаживать за стол не более 4 человек, а не 8 – как было раньше. Также в Швеции начала действовать рекомендация носить маску, когда соблюдение социальной дистанции невозможно. Швеция до сих пор не рекомендовала носить маски где-либо, кроме медицинских учреждений, что является уникальным явлением как в Европе, так и во всем мире.

Скандинавская страна также представит временный закон, разрешающий, в частности, закрывать магазины и рестораны, но, согласно плану правительства, этот текст не должен вступить в силу до середины марта. Однако ведутся дискуссии об ускорении этого процесса в случае, если ситуация с пандемией в стране усложнится.

Стокгольм, Елена Васильева

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