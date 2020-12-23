В Германии запретили продажу новогодней пиротехники

Во вторник Германия запретила продажу новогодней пиротехники на территории всей страны. Об этом сообщает агентство DPA. По словам министра внутренних дел Хорста Зеехофера, цель этой меры – защитить больницы от перегруженности и обеспечить уход за все большим количеством пациентов с COVID-19.

«Мы должны быть осторожны, чтобы не увеличить количество инфицированных. Запрет на продажу новогодней пиротехники защищает наши больницы от скопления людей», – сказал Зеехофер.

13 декабря канцлер Ангела Меркель согласовала с премьер-министрами отдельных федеральных земель запрет на продажу фейерверков. Он распространяется на «типичные предметы, доступные в другие годы с 29 по 31 декабря, такие как петарды и ракеты», – говорится в постановлении министерства.

Цель запрета – предотвратить ожоги или другие травмы людей при запуске петард в канун Нового года. По данным Министерства внутренних дел, им тогда придется обратиться за медицинской помощью и добавить работы медперсоналу и без того занятому больными с COVID-19.

Запуск фейерверков в канун Нового года был запрещен федеральным правительством только на оживленных площадях и улицах. Теоретически можно будет разжигать купленную ранее пиротехнику на частной земле. Однако в МВД предупредили, имеющиеся у населения запасы пиротехники с прошлых лет могут быть небезопасны, и призвали людей выбросить их.

Некоторые федеральные земли ввели полный запрет на запуск фейерверков и петард, а во многих также действует комендантский час в канун Нового года.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 23.12.20

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