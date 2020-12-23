Франция открыла границу с Британией, но далеко не для всех

С полуночи среды по Гринвичу Франция частично открыла границы с Великобританией, чтобы застрявшие там граждане ЕС смогли вернуться домой. Возобновятся авиаперелеты, железнодорожное сообщение и паромы. Также обратно на континент смогут попасть перевозчики грузов, сообщает BBC. На подъездах к терминалу в Дувре в английском графстве Кент скопилось около трех тысяч фур, и, судя по всему, не все водители успеют вернуться домой к Рождеству. Водители жалуются на нечеловеческие условия, в которые они попали – они безвылазно находятся в кабинах своих машин, туалетов и мест, где можно привести себя в порядок катастрофически не хватает, сообщает РИА «Новый День». Накануне вечером ситуация была близка к социальному взрыву.

Как сообщает ВВС, с полуночи среды въезд во Францию будет также разрешен и другим категориям лиц, способных доказать необходимость поездки и имеющих отрицательный результат теста. В частности, это могут быть медики, направляющиеся по работе в страны ЕС.

В минувшие выходные порядка 40 стран, включая почти все 27 стран ЕС, закрыли свои границы для приезжающих из Британии, где была обнаружена вспышка нового, более заразного штамма коронавируса.

Во вторник вечером представители европейских государств совещались по поводу дальнейших действий в отношении Британии и новой эпидемиологической обстановки. Общей стратегии выработано не было, каждая из стран вольна установить собственные пограничные правила, однако Еврокомиссия высказалась против ограничений на передвижение между блоком и Британией.

Париж, Елена Васильева

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