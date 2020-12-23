Родителям-одиночкам в Чехии не хватает денег не только на подарки в Новый год, но и на праздничный стол

Коронавирусный кризис сильно ударил не только по бизнесу в Чехии. Из-за пандемии существенно пострадали и неполные семьи, сообщает агентств novinky.cz. Еще до кризиса они относились к группе риска, а сейчас им стало еще хуже. И особенно это заметно перед рождественскими праздниками, которые традиционно наносят удар по бюджету даже полноценных семей.

Согласно опросу, проведенному чешской Ассоциацией неполных семей среди участников программы помощи VašeVýživné.cz, у 80% родителей нет денег на рождественские подарки, а 32% не могут позволить себе потратить на праздники более 2000 крон.

Половина одиноких женщин в Чешской республике оказались в долгах из-за кризиса с коронавирусом, и только пятая часть регулярно обслуживает свои задолженности.

Однако некоторые родители признались, что потратят максимум 1000 чешских крон, тогда как у других нет денег на Рождество, поэтому в этом году под их елкой подарков вообще не будет – купить их не на что.

На вопрос, насколько снизился доход одиноких родителей в период короновирусного кризиса, почти 50% респондентов ответили, что сумма составила 3-5 000 чешских крон, что для большинства из них является значительной потерей. Доход 20% родителей снизился на 5-10 000 крон. Мамы также жалуются на то, что отцы перестали платить алименты. Зарплаты также падают из-за «негибких» условий труда, поскольку родителям-одиночкам нужно больше свободного времени для того, чтобы заниматься детьми – значит, меньше его они могут потратить на работу, что сказывается на заработках.

Родители-одиночки пытаются поговорить со своими детьми о тяжелом финансовом положении – об этом сообщили 64% респондентов. Еще 26% опрошенных не хотят обременять детей и стараются провести Рождество максимально эффективно.

Остальные опрошенные родители признались, что их дети понимают плохое материальное положение семьи, поэтому не ждут больших подарков на Рождество.

На вопрос, в чем родители-одиночки должны отказать своим детям во время Рождества, в общей сложности 50% ответили, что дети лишены больших подарков. 34% родителей не могут позволить детям поездку в горы или лыжное снаряжение. Многие родители также признали, что их семьи не смогут позволить себе классический рождественский ужин.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 23.12.20

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