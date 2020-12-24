Макрон вылечился от ковида

У президента Франции Эммануэля Макрона больше нет симптомов Covid-19, и он больше не находится в изоляции. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Напомним, в изоляцию Макрон ушел 17 декабря после того, как получил положительный тест на ковид.

«В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, президент республики будет изолирован на 7 дней. Он будет продолжать работать и обеспечивать свою деятельность удаленно», – сказано было тогда релизе пресс-службы президента. Газета «Фигаро» тогда же сообщала, что у Макрона были симптомы коронавируса, но какие конкретно – не уточняла.

Помимо Макрона, в изоляцию на неделю попал и премьер-министр Жан Кастекс, который контактировал с президентом, но у него коронавирус не выявили.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 24.12.20

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