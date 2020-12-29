Сотни британцев ночью бежали из карантина в Швейцарии

Британцы массово бегут из-под швейцарского карантина. Накануне власти конфедерации распорядились отправить всех островитян на 10-дневную изоляцию – на фоне сообщений о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании, сообщает «Евроньюс».

В ночь на воскресенье, проведя несколько дней взаперти в номерах на горнолыжном курорте Вербье, сотни англичан тайно бежали из гостиниц и отправились по домам.

Владельцы отелей заявили, что не осуждают поведение гостей: среди них были и семьи с маленькими детьми, запертые на 20 квадратных метрах.

«Действительно, ситуация становится всё сложнее, правила всё менее понятны. А если гости не понимают правил и не согласны с ними, то и желания следовать им у них нет. Так что мы попросили бы правительство осторожнее подходить к таким вопросам», рассказал «Евроньюс» Симон Виже, директор туристического офиса.

Местные власти тоже не горят желанием принуждать приезжих изолироваться. Они заявляют, что правительство конфедерации не дало им ни возможностей, ни особых полномочий кого-то задерживать и запирать в номерах.

Так что в Вербье из 420 британцев, получивших карантинное предписание, сейчас осталось чуть более десяти человек.

Швейцария – одна из немногих европейских стран, где работают горнолыжные склоны. Однако после новостей о британцах гости из других государств и самой Швейцарии стали отменять бронирование, боясь нового штамма. Местный турбизнес опасается, что остаток сезона окажется провальным.

Вербье, Елена Васильева

Вербье. Другие новости 29.12.20

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