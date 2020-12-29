Испания готовит реестр граждан, отказавшихся от вакцинации от ковида

Испания создаст реестр людей, отказывающихся вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил в интервью La Sexta министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла. По его словам, «европейские партнеры» также получат доступ к данной базе данных.

В стране, как и в других странах Европейского Союза, запушена вауцинация препаратом от Pfizer / BioNTEch. По словам министра, вакцинация будет добровольной. Приглашение получит каждый гражданин.

Данные тех, кто не явился на вакцинацию, заносятся в журнал. К нему будут иметь доступ и власти других европейских стран. База данных не будет публичной и будет строго соблюдать право на защиту личных данных.

«Мы просим вас приехать, когда мы вас пригласим», – призвал испанцев министр здравоохранения.

В Испании, население которой составляет около 47 миллионов человек, с момента вспышки коронавирусной инфекции было зарегистрировано более 1,8 миллиона заражений. От ковида умерло более 50 тысяч человек.

В течение следующих двенадцати недель правительство Испании хочет вакцинировать около 2,3 миллиона человек. По плану правительства значительная часть населения должна получить вакцину к будущему лету.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 29.12.20

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