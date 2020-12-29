23 постояльца дома престарелых в Бельгии умерли, заразившись ковидом от Санта-Клауса

По последним данным, в результате вспышки коронавируса в одном из бельгийских домов престарелых после визита Санта-Клауса скончались 23 зараженных постояльца. В минувшие выходные сообщалось о смерти 18 постояльцев, заболевших ковидом, позже скончались еще пять. Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF.

В доме престарелых, расположенном в коммуне Мол, после посещения сказочного персонажа Covid-19 выявили у 157 человек, в том числе у 36 сотрудников учреждения, пишет Daily Mail.

Волонтер, переодетый в Санта-Клауса, дал представление в доме престарелых две недели назад. Спустя три дня после выступления он сдал положительный тест на коронавирус.

По словам мэра Мола Вима Кайерса, на фотографиях с праздника видно, что люди не соблюдают социальную дистанцию и не все участники праздника были в масках. При этом, как отметил градоначальник, администрация социального учреждения утверждала, что все необходимые санитарные правила соблюдались. Кайерс назвал руководство дома престарелых «совершенно безответственными».

Между тем, один из ведущих вирусологов Бельгии Марк Ван Ранст выразил сомнение в том, что Санта-Клаус мог заразить такое огромное количество человек: «Даже для сверхраспространителя это слишком много».

По его мнению, вероятнее всего причиной массового заражения является плохая вентиляция. Тем не менее, Ранст заявил, что посещение Санты во время пандемии было «глупой идеей».

Брюссель, Наталья Петрова

Брюссель. Другие новости 29.12.20

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