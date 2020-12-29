Восемь сотрудников дома престарелых по ошибке получили по 5 доз антиковидной вакцины

Восемь сотрудников дома престарелых по ошибке получили по 5 доз антиковидной вакцины. Это произошло накануне в Германии, в городе Штральзунд, сообщает агентство ANSA.

Четверо из них находятся под наблюдением в больнице в качестве меры предосторожности, у них возникли легкие симптомы ОРВИ.

Отметим, что компания-производитель вакцины Biontech сообщила, что на этапе испытаний уже вводила дозы, превышающие те, которые в настоящее время используются для вакцинации в странах ЕС и США, без серьезных последствий для испытуемых.

Штральзунд, Елена Васильева

Штральзунд. Другие новости 29.12.20

23 постояльца дома престарелых в Бельгии умерли, заразившись ковидом от Санта-Клауса. / Испания готовит реестр граждан, отказавшихся от вакцинации от ковида. / Сотни британцев ночью бежали из карантина в Швейцарии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»