В Финляндии выявлены варианты коронавируса из Великобритании и ЮАР

Два новых варианта коронавируса, впервые обнаруженные в Великобритании и Южной Африке, были выявлены в Финляндии, говорится в заявлении Финского института здравоохранения в понедельник.

Согласно официальным данным, два человека в Финляндии дали положительный результат на вариант Covid-19, впервые обнаруженный в Великобритании, а третий пациент дал положительный результат на вариант, обнаруженный в Южной Африке. Все пациенты недавно вернулись в Финляндию после поездки за границу, сообщает CNN.

Институт здоровья сообщает, что инфицированные пациенты в настоящее время находятся в хорошем состоянии и проходят лечение изолированно. Людей, которые могли контактировать с тремя пациентами, поместили на карантин и попросили пройти тест на коронавирус.

23 декабря Финляндия объявила, что будет рекомендовать всем путешественникам из Великобритании, прибывающим в страну 7 декабря или позже, пройти тестирование, независимо от того, есть ли у них симптомы.

Обнаружение новых вариантов в Финляндии произошло через несколько дней после того, как соседнее шведское агентство общественного здравоохранения объявило, что оно выявило случай нового варианта Covid-19 из Великобритании в Стокгольме, уточняет CNN.

Хельсинки, Елена Васильева

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