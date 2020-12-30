Суточная смертность из-за Covid-19 в Германии впервые превысила 1000 человек

В Германии количество смертей от последствий коронавируса впервые превысило за сутки 1 тыс.

По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, за минувшие сутки в стране скончались 1129 пациентов с Covid-19, а за все время пандемии – 32 107.

За 24 часа в ФРГ подтверждено 22 459 новых случаев заражения. Общее число заболевших превысило 1,68 млн.

Предыдущий антирекорд по числу смертей был зарегистрирован 22 декабря, когда за сутки умерли 940 человек.

Напомним, с 16 декабря в стране действует жесткий локдаун: закрыты все магазины, кроме продовольственных и некоторых других торговых точек, продающих товары первой необходимости, не работают салоны красоты и парикмахерские. В квартирах и домах разрешены встречи представителей максимум двух домохозяйств, но не более 5 человек одновременно.

Усиленные карантинные меры будут действовать как минимум до 10 января. Власти не исключают, что они будут продлены.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 30.12.20

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