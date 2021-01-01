Великобритания вышла из ЕС под бой курантов

Выход Великобитании из ЕС после 47 лет членства в евроклубе ознаменовал в новогоднюю ночь бой часов на башне Биг-Бен в Лондоне. В связи сo сменой правил игры к задержкам были готовы порт Дувра и Евротуннель, правда, из-за локдауна трафик в этих транспортных коридорах сейчас небольшой, сообщает «Евроньюс».

Британский премьер Борис Джонсон поздравил соотечественников с обретением новой свободы.

«Это удивительный момент для нас нас, мы держим свободу в руках и от нас зависит, как ее использовать. Думаю, у жителей Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии возникнет естественный порыв действовать как единое целое Соединенного Королевства. И вот так сообща работать, чтобы заявлять о наших ценностях во всем мире, чтобы лидировать в большой семерке и на саммите по изменению климата COP 26 в Глазго», – сообщил соотечественникам Джонсон.

Британия ушла, но крепкие связи с соседями по ЕС остались. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Выбор в пользу ухода из Европы, «брексит» – дитя общего европейского нездоровья, накопившейся лжи и ложных обещаний. Сегодня вечером хочу сказать ясно: наша судьба – это прежде всего Европа», – отметил он.

Великобритания и ЕС расстаются с договором о сотрудничестве в кармане. Его удалось утвердить в последний момент; в последний момент Лондон и Мадрид смогли договориться и об условиях пересечения границы в районе Гибралтара – там и после «брексита» будут действовать некоторые нормы ЕС, например, Шенгенское соглашение, напоминает «Евроньюс».

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 30.12.20

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