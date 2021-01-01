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Пятница, 1 января 2021, 10:21 мск

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Венгрия отказалась прививать населения российским «Спутником»

Венгрия отказалась от вакцинации населения от ковида российской вакциной. Для прививок будет использоваться препарат, полученный через Европейский Союз или напрямую из Китая. «У России нет достаточных производственных мощностей», – сообщил накануне телеканалу ATV глава правительства Гергей Гуляш.

Несколько недель назад Будапешт рассматривал возможность использования российской вакцины, а в начале декабря венгерские эксперты посетили завод по производству препарата в РФ. Данные действия вызывали непрекрытое раздражение в руководстве стен ЕС.

Тем временем, в Венгрию прибыли первые 6000 вакцин Sputnik V. Однако эта вакцина не одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам, и использование неутвержденной вакцины противоречило бы правилам Европейского Союза. В минувшую субботу первые венгерские медики были вакцинированы вакцинами Pfizer и BioNTech.

Отметим, что в Венгрии зарегистрирован 2971 новый случай коронавируса SARS-CoV-2, 108 человек скончались. С начала пандемии в стране 322 514 человек дали положительный результат на ковид, 9 537 человек умерли.

Будапешт, Елена Васильева

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