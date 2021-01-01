Умер актер Роберт Оссейн, известный российскому зрителю по роли графа Пейрака

Французский режиссер и актер Робер Оссейн умер в возрасте 93 лет. Российские зрители знают его больше всего как графа де Пейрака из цикла фильмов об Анжелике.

Роберт Оссейн изображал Пейрака в фильмах «Анжелика – маркиза ангелов», «Анжелика и король», «Неукротимая Анжелика», «Анжелика и султан».

Актер родился в 1927 году в Париже, он страстно любил театр, где работал не только актером, но и режиссером. Уже в конце 1940-х он тоже начал сниматься в кино, снявшись в фильмах «Воспоминания», а затем «Преступлении и наказании».

В 60-х годах прошлого века помимо сериала про Анжелику он также поставил комедию «Гром небесный» с Жаном Габеном, триллер «Грязная игра» с Генри Фондой, у него также была роль в «Профессионале».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 01.01.21

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