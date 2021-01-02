Под Прагой ищут двухметровую гремучую змею, напавшую на ребенка

Спасатели и пожарные более суток ищут в городке Енштейн под Прагой двухметровую гремучую змею. Она уже укусила восьмилетнюю девочку. К счастью, укус пришелся большей частью по ботинку, а в больнице ребенку сразу вкололи антидот. Поэтому ее жизни ничто не угрожает. Где находится сама змея – неизвестно. Как сообщает сайт novinky.cz, спасатели обошли все окрестности и предупредили людей об осторожности. Возможно, что за истекшее время пресмыкпющееся впало в спячку, так как в Чехии сейчас довольно холодно, температура воздуха по ночам опускается до ноля градусов.

Откуда появилась змея на улице – неизвестно. Местные держатели пресмыкающихся уверяют, что ни у кого из них экземпляры не пропадали.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 01.01.21

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