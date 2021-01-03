Англия тестирует препарат, очень быстро дающий человеку антитела к ковиду

В Великобритании начались испытания нового препарата, который должен предотвратить болезнь COVID-19 в случае заражения человека вирусом SARS-CoV-2. Десять человек, инфицированных коронавирусом, получили два разных моноклональных антитела за одну инъекцию в университетской больнице UCLH в Лондоне.

Испытания направлены на определение того, могут ли два моноклональных антитела, разработанные фармацевтической компанией AstraZeneca, немедленно нейтрализовать вирус и обеспечить защиту от инфекции.

Препарат не предназначен для замены вакцины, он необходм для тех людей, которые уже контактировали с инфицированными и находятся в группе риска заражения. Вакцинация больше не может им помочь, потому что для образования необходимых антител требуется несколько недель.

«Инъекция «даст» антитела ", – рассказала BBC Кэтрин Хулихан, вирусолог из больницы UCLH. – Когда они создаются организмом, проходит больше времени».

Данный подход в медицине – не новость, аналогичный используется в случае бешенства, когда непривитого человека кусает инфицированное животное, или когда беременная женщина подхватывает ветрянку.

Хулихан планирует привлечь к тестам тысячу добровольцев, особенно людей, вступающих в контакт с инфицированными. Условие – у людей, с которыми они контактировали, должен быть положительный тест на коронавирус.

Продукт должен быть предназначен, например, для медицинских работников первой линии, вступающих в контакт с инфицированными, для пациентов в больницах или для лиц, осуществляющих уход за постояльцами домов престарелых.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 02.01.21

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