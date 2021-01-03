Пьера Кардена похоронили в дизайнерском гробу его собственной конструкции

Известный французский модельер Пьер Карден, скончавшийся в минувший вторник в возрасте 98 лет, был похоронен на городском кладбище Монмартр в Париже.

Как сообщает BBC, черный гроб Кардена был украшен мечом его собственной конструкции, лезвие которого напоминало ножницы, вплетенные в игольное ушко, наперсток и катушку с нитками.

Могила Кардена расположена рядом с его бывшим партнером Андре Оливером, который умер в 1993 году.

Пьетро Костанте Карден родился в 1922 году и Италии. Он переехал во Францию ​​в детстве и стал натурализованным гражданином.

За свою более чем 70-летнюю карьеру он произвел революцию в моде, помогая открыть «золотой век» моды после Второй мировой войны своим современным стилем.

Он основал свою собственную модную компанию в 1950 году и сделал себе имя благодаря фантастическим моделям, таким как культовое платье-пузырь в 1954 году и его коллекция Space Age в 1964 году.

Новости о смерти Кардена вызвала много эмоций и сожалений во всем мире моды: его коллега-французский дизайнер Жан-Поль Готье поблагодарил Кардена за «открытие дверей в моду и за то, что он осуществил мою мечту».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 03.01.21

Норвежцы отказались сертифицировать «Северный поток – 2». В России придумали, как решить эту проблему. / Англия тестирует препарат, очень быстро дающий человеку антитела к ковиду. / 2500 человек посетили нелегальную рейв-вечеринку и устроили драку с полицией. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»