Минздрав Финляндии жалуется, что вакцина от ковида поступает в страну очень медленно

Министр здравоохранения Финляндии заявил, что доставка доз вакцины Pfizer / BioNTech в страну идёт значительно медленнее, чем ожидалось. Об этом сообщает общественная телекомпания YLE.

Первая партия вакцин, доставленная в Финляндию к Рождеству, содержала только около 10 000 из ожидаемых 100-300 000 тысяч доз, сообщает YLE, а в прошлую среду прибыла дополнительная партия в 40 000 доз.

«Надо сказать, что это медленно по сравнению с тем, что предполагалось изначально. Речь шла о сотнях тысяч, а не о десятках тысяч. Это значительно медленнее, чем ожидалось», – цитирует YLE представителя ведомства Кирси Вархила.

Вакцина Pfizer / BioNTech в настоящее время является единственной вакциной, разрешенной Европейским агентством по лекарственным средствам для использования в странах ЕС. Ожидается, что вакцина Moderna и вакцина Oxford / AstraZeneca будут разрешены в ближайшее время, напоминает CNN.

По данным университета Джонса Хопкинса, ведущего статику заболеваемости и смертности от ковида по всему миру, в последние месяцы в Финляндии был самый низкий средний показатель инфекций и смертей на душу населения в Европе.

Стране удалось сдержать местные вспышки, соблюдая при этом одни из самых мягких ограничений по ковиду на континенте.

Хельсинки, Елена Васильева

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