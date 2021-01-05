Великобритания снова вводит жёсткий локдкаун

Правительство Великобритании вводит очередной жёсткий карантин на всей территории Англии и закрывает школы в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации и растущей угрозой переполнения больниц. Об этом – в специальном обращении к нации – объявил в понедельник вечером премьер-министр Борис Джонсон, сообщает «Евроньюс». «С учетом того, что на большей части страны уже введены чрезвычайные санитарные меры, ясно, что нам нужно всем аресте сделать ещё больше, чтобы взять новый штамм коронавируса под контроль, пока мы разворачиваем кампанию по вакцинации. Поэтому в Англии мы должны ввести национальный локдаун, достаточно жёсткая мера, чтобы сдержать этот штамм. Это означает, что правительство снова настоятельно рекомендует вам оставаться дома», – отметил в обращении Борис Джонсон.

Несколькими часами ранее общенациональный карантин был объявлен в соседней Шотландии, сообщает «Евроньюс».

Ссылаясь на интенсивное давление на службы здравоохранения Лондона из-за роста числа случаев заражения COVID-19, первый министр Шотландии Никола Стёрджен заявила, что новый локдаун необходим, чтобы предотвратить подобное ухудшение ситуации.

Лондон, Елена Васильева

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