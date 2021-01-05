Французы критикуют прививочную кампанию от ковида: вакцины придется ставить 3 тысячи лет

Накануне во Франции усилилась критика медленных темпов вакцинации против коронавирусной инфекции. По сообщению агентства AFP, министр здравоохранения Оливье Веран заявил на пресс-конференции, состоявшейся 4 января, что тысячи людей получили вакцину и что система будет работать все быстрее и быстрее. Однако в соседних странах уже вакцинированы десятки тысяч человек, что вызывает во французском обществе большое недовольство.

Напомним, что 27 декабря 2020 года Франция начала применять вакцину производства Pfizer и BioNTech, как и многие другие европейские страны. По данным министерства здравоохранения Франции, на 1 января вакцину получили 516 человек, и министерство опубликует дополнительные данные о количестве вакцинированных во вторник утром. В Германии за это же время было вакцинировано более 200 000 пациентов, а в Великобритании количество вакцинированных пациентов превысило один миллион.

«Невозможно оставаться в таком ритме. Предполагается, что на вакцинацию у нас уйдет 3000 лет», – прокомментировал пооисходящее Бруно Мегарбейн, глава отделения интенсивной терапии и токсикологии в больнице Ларибуазьер в Париже. По совместительству он также является депутатом Европарламента.

«За неделю мы вакцинировали столько же людей, сколько Германия за полчаса, это жалко выглядит», – отметил парламентарий.

Жан Роттнер, высокопоставленный чиновник в регионе Гранд-Эст, где эпидемическая ситуация вызывает особую тревогу, назвал ситуацию государственным скандалом. Депутат Европарламента Янник Жадо назвал французскую стратегию фиаско.

Министр здравоохранения Веран во время посещения больницы Hotel Dieux в Париже пояснил, что центры по вакцинации разворачиваются по всей стране и к среде их количество должно увеличиться в четыре раза.

Помощь с вакцинацией предложила накануне Минздраву Франции некоммерческая организация SOS Médecins, у которой есть альтернативная служба спасения. Она может немедленно предоставить Минздраву для проведения вакцинирования населения 1300 своих врачей, пишет BFM TV.

Коронавирус во Франции уже стал причиной более 65000 смертей, что является седьмым худшим рекордом в мире. Однако опрос, проведенный для Le Figaro и новостной сети France Info, опубликованный в эти выходные, показал, что почти 60 процентов французов вакцинироваться не хотят.

Накануне во Франции, население которой составляет 67 миллионов человек, было зарегистрировано 4022 новых случая заражения коронавирусом, что в три раза меньше, чем в воскресенье, но все же больше, чем в прошлый понедельник, когда 2960 человек дали положительный результат. Во французских больницах находятся 24 995 пациентов с Соvid-19. За последние сутки от ковида скончались 378 человек. Общий показатель Франции с начала пандемии составляет 2 659 750 инфицированных и 65 415 погибших.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 05.01.21

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