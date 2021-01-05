Скончался фронтмен популярной финской группы Children of Bodom

Алекси Лайхо, фронтмен финской метал-группы Children of Bodom и супергруппы Bodom After Midnight, скончался, подтвердил его лейбл. Ему был 41 год, сообщили CNN в руководстве звукозаписывающей компании.

«С тяжелым сердцем и большой печалью мы должны объявить о кончине Алекси Лайхо», – говорится в заявлении Napalm Records, выпущенном от имени Bodom After Midnight.

«Мы абсолютно опустошены и убиты горем из-за внезапной потери нашего дорогого друга и участника группы», – говорится в заявлении, подписанном товарищами по группе Дэниелом, Митей и Вальттери.

В заявлении на официальной странице Лайхо в Facebook говорится, что музыкант умер в своем доме в Хельсинки на прошлой неделе. Отмечено также, что в последние годы он страдал от серьезных проблем со здоровьем .

Лайхо был гитаристом и вокалистом метал-группы Children of Bodom, которая была образована в 1993 году под названием IneartheD. Свой последний концерт коллектив отыграл в 2019 году.

Группа продала более 250 000 пластинок в своей родной Финляндии и является одним из самых продаваемых исполнителей в стране, а Лайхо был признан читателями журнала Guitar World «Лучшим метал-гитаристом».

«Алекси был самым любящим и великолепным мужем и отцом, – говорится в заявлении его жены Келли Райт-Лайхо. – Наши сердца навсегда разбиты».

Хельсинки, Елена Васильева

Хельсинки. Другие новости 05.01.21

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