Германия, вероятнее всего, продлит коронавирусные ограничения до конца января

Германия, где нарастает критика в отношении кампании вакцинации, которую считают слишком медленной, готовится во вторник, 5 января, продлить свои ограничения против пандемии Covid-19, включая закрытие школ. Ожидается, что канцлер Ангела Меркель и шестнадцать федеральных земель решат по видеоконференции, что эти ограничения будут продлены после 10 января. Большинство регионов выступят за продление до 31 января. Поэтому предприятиям, за исключением продуктовых магазинов и аптек, школ и детских садов, культурных заведений, в ближайшие недели следует держать свои двери закрытыми. Работодателей поощряют любой ценой отдавать предпочтение удаленной работе.

В немецких СМИ, между тем, все явственнее звучит критика темпов вакцинации населения. Говорится и о том что страна могла бы купить больше вакцины, как поступили США и Израиль.

«Мы не можем сделать свое нетерпение мерой всего и вырвать вакцину у жителей беднейших регионов мира» , – возражает президент Бундестага Вольфганг Шаубле, вспупая в дискуссию с теми, кто требует, чтобы Германия должна иметь приоритет в получении вакцины, разработанной немецкой компанией BioNTech. По данным Министерства здравоохранения, Германия сможет сделать ставку на более 140 миллионов доз вакцин BioNTech и Moderna. Ожидается, что 8 января компания BioNTech доставит в Германию еще около 670 000 доз. Правительство также изучает возможность увеличения периода между двумя инъекциями, насколько это возможно, чтобы позволить вакцинацию большего числа пациентов до того, как запасы кончатся.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 05.01.21

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