В ЕС разрешили вакцинацию от ковида препаратом от американской лаборатории Moderna

В среду, 6 января, Европейская комиссия разрешила использовать на территориях ЕС вакцину против коронавируса от американской лаборатории Moderna. Как напоминает газета «Фигаро», препарат стал вторым после продукта от после Pfizer / BioNTech, получивший в ЕС разрешение на применение. Вакцина незадолго до этого получила зеленый свет от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Вакцина от компании Moderna, разрешенная к использованию с декабря в США и Канаде, имеет то преимущество, что ее можно хранить при -20 ° C, а не -70 ° C, как вакцинуPfizer / BioNTech.

Напомним, что в общей сложности более миллиона жителей ЕС получили дозу вакцины от Covid-19, причем лидерами прививочной кампании являются датчане, немцы и итальянцы, а, к примеру, на Балканах вакцинация ещё даже не начиналась – вакцины для них до сих пор нет. Исключение соствила Сербия, которая начала прививать население российским препаратом «Спутник V».

Париж, Александра Столицына

Париж. Другие новости 05.01.21

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