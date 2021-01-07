В Испании зафиксирован абсолютный рекорд по морозу

В испанских Пиренеях ранним утром в среду зафиксирован температурный рекорд – минус 34,1 градуса по Цельсию. Это самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная на Пиренейском полуострове. Об этом сообщили местные СМИ. Предыдущий рекорд был поставлен в 1956 году – он составил минус 32 градуса по Цельсию.

Новый температурный рекорд позже был подтвержден национальной метеорологической службой Aemet.

Согласно прогнозу, на этой неделе большая часть Испании столкнется с очень низкими температурами, включая районы у побережья. Помимо морозов, ожидаются также многочисленные снегопады.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 07.01.21

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