В Греции установилась рекордная для января жара – местные жители устремились на пляжи

В Греции зафиксирован один из самых теплых январей за последние 50 лет. Как сообщает Reuters, температура воздуха превышает обычные показатели на 15 градусов.

В центральной Греции воздух прогрелся до 20 градусов, в Афинах – 23, а на Крите – 26 градусов по Цельсию. Греция переживала такие высокие температуры только дважды за последние пятьдесят лет – в 1987 и 2010 годах.

По данным Национального метеорологического института, в январе 1987 года было зарегистрировано более 25 градусов по Цельсию на юге Греции и 22,6 градуса в Афинах. В январе 2010 года в Греции была зафиксирована самая высокая температура с начала измерений в 19 веке – 30,4 градуса на Крите.

Греки хорошей погодой активно пользуются – в выходные они ходили на пляжи и совершали прибрежные прогулки.

Патрули полиции на пляжах контролировали, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию.

Напомним, что в связи с пандемией в пятницу Греция снова продлила национальный карантин, введенный в начале ноября, на неделю до 18 января. Большая часть магазинов в стране закрыта, и люди должны сообщать о выходе из дома по указанному номеру с помощью SMS или иметь при себе справку, разъясняющую причины выхода из дома.

Помимо покупок, походов на работу или к врачу, грекам разрешается, например, выгуливать собаку или совершать оздоровительную прогулку, но только вдвоем. Ношение масок и соблюдение дистанции обязательны.

Афины, Елена Васильева

Афины. Другие новости 07.01.21

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