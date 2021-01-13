Елисейские поля ставят на реконструкцию

Елисейские поля в Париже претерпят масштабную реконструкцию, которая, по словам мэра Анны Идальго, превратит их в «прекрасный сад» французской столицы. Проект стоимостью 250 миллионов евро уже одобрен мэрией Парижа.

Первоначальный план состоял в том, чтобы отремонтировать почти двухкилометровые Елисейские поля к началу Олимпийских игр в Париже в 2024 году, но это оказалось невозможно из-за пандемии коронавируса. Завершение амбициозного плана ожидается не раньше 2030 года.

«Легендарный бульвар потерял свой блеск за последние 30 лет. Он также пострадал от нескольких кризисов, таких как протестное движение так называемых «желтых жилетов»», – говорится в заявлении Комитета по восстановлению Елисейских полей, в котором приветствовалось решение мэрии.

«Его часто называют самым красивым проспектом в мире, но те из нас, кто здесь работает, совершенно не уверены в этом», – добавил лидер комитета Жан-Ноэль Рейнхардт. По его словам, у бульвара огромная нагрузка. Почти три четверти пешеходов на Елисейских полях до пандемии составляли туристы.

Каждый час по восьмиполосной дороге между Триумфальной аркой и площадью Сворности проезжает до 3000 автомобилей, что делает бульвар более загрязненным, чем окраины Парижа. План реконструкции предусматривает значительное сокращение пространства для автомобилей и преобразование части дорог в пешеходную зону. Кроме того, два ряда аккуратно постриженных вязов должны будут дополнить уже существующие композиции из деревьев, растущих на Елисейских полях.

Архитектор Филипп Чиамбаретта, компания которого разработала план реставрации, говорит, что на Елисейских полях сегодня сосредоточены все беды крупных городов мира: интенсивное движение, смог, туризм и сверхпотребление. По его словам, очень желательна реконструкция, которая превратит бульвар в желанное, но, в то же время, экологичное место.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 12.01.21

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