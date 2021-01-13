В Германии карантин из-за коронавируса может продлиться еще 10 недель

В Германии карантин по поводу пандемии коронавирусной инфекции может продлиться ещё 8 или даже 10 недель. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель. В стране с начала пандемии подтверждено уже почти два миллиона случаевинфицирования, а число смертей каждые сутки остаётся на очень высоком уровне – во вторник, например, умерло более 890 заболевших. Кроме того, накануне в Германии подтвердили наличие ещё одного штамма коронавируса – на этот раз из Южной Африки.

В европейские центры вакцинации в массовом количестве начал поступать уже второй одобренный Евросоюзом препарат – производства компании Moderna. Но пока ситуацию вакинация тотально не выправляет.

На этом фоне в Европейском агентстве лекарственных средств сообщили, что в ускоренном порядке – до конца января – рассмотрят возможность применения вакцины Оксфорд/AstraZeneca. Если этот препарат одобрят, он станет уже третьим для Европы. Эту вакцину неделю назад разрешили применять в Великобритании, сообщает «Евроньюс».

Берлин, Александра Столицына

Берлин. Другие новости 13.01.21

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